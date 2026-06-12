Шофьор падна в Суходолска река с колата си и загина
София. Трагичен инцидент със столичанин тази вечер. Шофьор прелетя над мантинела с автомобила си и падна в река Суходолска, съобщи "Блиц". Мъжът е поч...
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София. Трагичен инцидент със столичанин тази вечер. Шофьор прелетя над мантинела с автомобила си и падна в река Суходолска, съобщи "Блиц". Мъжът е поч...