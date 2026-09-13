Рокади по върховете! Легендарен депутат и министър влезе в КРС
Парламентът попълни състава на регулатора. Изненадите
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Парламентът попълни състава на регулатора. Изненадите
Китайският интернет регулатор обмисля нови правила за медиите. Пекин се готви да наложи бан на ползването на материали от социалните мрежи за новинарс...
На свое редовно заседание Съветът за електронни медии (СЕМ) избра с 4 гласа "за" Мария Стоянова за изпълняващ длъжността председател на регулатора. С...
Правят се стъпки за овладяване на риска от наводнения, но все още не са достатъчни, казва Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите...
Членовете се избират от Народното събрание София. ДКЕВР да се раздели на две и членовете на регулатора да се избират от Народното събрание. Това реше...
София. Преводачите на свободна практика трябва да могат да сключват договори с държавни институции наравно с преводаческите агенции, смята Комисията з...
Директорът на БЕХ поема регулатора, Анжела Тонева става съветник на премиера