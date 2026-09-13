Втори сме в ЕС по регистрирани нови фирми
Фалитите намаляват, показват данните на Евростат
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Фалитите намаляват, показват данните на Евростат
Прокуратурата започна проверка
3160 мигранти са потърсили закрила на територията на България през месеците януари и февруари на 2016 г. Това се посочва в справка на Държавната агенц...
Към момента има 50 регистрирани свлачища на територията на област Кърджали, съобщи областният управител Илия Илиев, цитиран от 24Rodopi.com. По думит...
София. Само 43 браншови организации от сектора на селското стопанство са подали информация и са поискали да се регистрират в Министерството на земедел...