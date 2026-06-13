Ученици се докосват до тайните на благоевградския музей
„Лятна детска музейна школа" отваря врати днес от 11,00 часа в Регионален исторически музей – Благоевград. Инициативата е традиционна, като тази годин...
Следете всички новини, анализи и коментари за Регионален Музей. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
„Лятна детска музейна школа" отваря врати днес от 11,00 часа в Регионален исторически музей – Благоевград. Инициативата е традиционна, като тази годин...
Директорът на Регионалния музей в Добрич Костадин Костадинов обяви награда в размер на 1000 лева (лични средства), които ще даде на този, който успее...