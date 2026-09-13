Ердоган: 100 млн. турци ще защитават бошняците
Всеки един, който по един или друг начин се опита да засегне бошняците, трябва да знае, че срещу себе си ще има 100 милиона турци. Това предупреждение...
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Всеки един, който по един или друг начин се опита да засегне бошняците, трябва да знае, че срещу себе си ще има 100 милиона турци. Това предупреждение...
Истанбул. Турският премиер Реджеп Тайип Ердоган заяви, че ще работи за нова конституция, ако бъде избран за президент на изборите през август. "Нова...
Уволниха още 800 полицаи, депутат напусна партията на Ердоган