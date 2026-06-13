Кметът на Одрин възмутен от табелите за българи на шопинг
Предлагам да се създаде комисия в общината
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Предлагам да се създаде комисия в общината
Търговците се защитиха, че надписите са полезни, за да ориентират правилно клиентите
Кметът на турския вилает Одрин Реджеп Гюркан обяви в официално писмо, разпространено чрез бюлетина на общината му, че замразява договора за побратимяв...