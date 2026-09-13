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Вече ще има и редактор на колажи
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Блъсков: За наемане на помещенията сме се явявали на конкурс
Двамата стартираха и подкаст
Централата на опозиционния турски в. "Джумхуриет" в Истанбул и офисите на изданието в Анкара и Измир са застрашени от нападение в навечерието на парла...
Редакцията на турския вестник „Хюриет" е била атакувана от симпатизанти на Партията на справедливостта и развитието (ПСР) в неделя вечерта. Те обвиняв...
Един човек загина, а трима са ранени при мощен взрив в сградата на месечното списание "Адъмлар" в Истанбул снощи, съобщиха турските медии. Жертвата е...
Два месеца след терористичния акт срещу френското сатирично издание "Шарли Ебдо" редакцията на изданието се разцепи заради спорове относно това, кой т...
София. "България е държава, в която наистина има риск от тероризъм", заяви в телефонен разговор от ефира на БНТ главният секретар на МВР Светлозар Лаз...
София. Българският медиен съюз излезе с официална декларация във връзка с терористичния атентат в Париж, при който вчера в редакцията на сатиричното и...
В преработения вариант на проекта на "Визия 2020 - България в НАТО и в европейската отбрана" отпадна констатацията, че България е в информационна войн...
Сеул. В Южна Корея ще бъдат преразглеждани текстовете на гимназиалните учебници по история като част от продължителната идеологическа борба за история...