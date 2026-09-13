50 млн. лв. допълнително по програмата за селските райони
Правителството одобри 50 млн. лв. допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие". Със средствата ще се финансират разходи за ДДС по завъ...
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Правителството одобри 50 млн. лв. допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие". Със средствата ще се финансират разходи за ДДС по завъ...
Велико Търново. Център за настаняване от семеен тип строят в Павликени по Програмата за развитие на селските райони. Сградата ще струва 1,548 млн. л...
Бургас. 10 бургаски бенефициенти са получили облекчени кредити от търговски банки в размер на над 3,2 милиона лева по програмата за развитие на селски...
София. Още 117 млн. евро за пътища, канализация и водопроводи в селата ще бъдат отпуснати по Програмата за развитие на селските райони. Решението ще б...
Добрич. Към края на тази година ще има работеща програма в рамките на Програмата за развитие на селските райони, съобщи днес зам.-министърът на зем...
София. „В Министерство на земеделието и храните най-важно е завършването на програмата за Развитие на селските райони до края на периода". Това съобщи...