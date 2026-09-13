От София израелски топ разузнавач каза накъде върви войната в Украйна
Цялата картина е, че руснаците не печелят, противно на очакванията
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Цялата картина е, че руснаците не печелят, противно на очакванията
В дома му са намерени множество секретни документи
Най-известният в Русия филм за разузнавачи е "Седемнайсет мига от пролетта"
Американски военен разузнавателен самолет е бил прехванат "опасно и непрофесионално" от руски изтребител Су-27.Това се е случило по време на рутинен п...
Легендарен германски служител от разузнаването, известен като "Г-н Хизбула" заради работата си в Близкия изток, ще оглави разузнавателната служба на Е...
Сарема. Без предупреждение руски военен самолет навлезе във въздушното пространство на НАТО, съобщиха от Алианса. За кратко Ил-20, специализиран в съ...
Хасково. Ексразузнавач оглави областната дирекция на МВР в Хасково. Комисар Ангел Цанков беше представен на ръководния състав на дирекцията във вторни...