Важно за втората пенсия! Ето какво предпочитат получаващите я
Само за първите три месеца този вариант е избран от 342 души от общо 385 с новоотпуснати втори пенсии
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Само за първите три месеца този вариант е избран от 342 души от общо 385 с новоотпуснати втори пенсии
Планът за вторите 8 самолета F-16 предвижда разсрочено плащане в рамките на 10 години
Спopaзyмeниeтo e зa 6-мeceчeн пepиoд
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