Браузърът Chrome ще започне да предупреждава за потенциално опасни разширения
Браузърът Chrome 117 на Google, който скоро ще излезе от бета тестовете и ще бъде достъпен за всички потребители
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Браузърът Chrome 117 на Google, който скоро ще излезе от бета тестовете и ще бъде достъпен за всички потребители
До края на годината ще се появят още 120 различни домейна
Домейните .bike, .singles и .guru вече са активни за регистрация