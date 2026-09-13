Важно за втората пенсия, кого засяга
През 2024 г. във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване служебно са разпределени общо 99 308 лица
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През 2024 г. във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване служебно са разпределени общо 99 308 лица
Ето отношението на "Демократична България" към Кирил Петков
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