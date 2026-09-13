Експерти: Истерията около Безмер плаши хората, но не защитава държавата
Те призоваха решенията за националната сигурност да не се диктуват от страх и партийни сметки
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Те призоваха решенията за националната сигурност да не се диктуват от страх и партийни сметки
Владимир Путин заяви, че Русия ще разположи тактически ядрени оръжия в Беларус
Русия разполага с около 2000 тактически ядрени оръжия, докато САЩ имат около 200
Русия предупреди, че след разполагането на войски в Прибалтика, НАТО не трябва да засилва групировката в Черно море, съобщава в. „Комерсант", цитиран...
В ход е решението на Москва за разполагането на войски в Арктика – за постоянно. Това заяви министърът на отбраната на Русия Сергей Шойгу, цитиран от...