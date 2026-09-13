Съпругата на Жота разплака света!
Какво написа Руте месец след сватбата
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Какво написа Руте месец след сватбата
Много интересен пост за страдащите по комунизма
Как се изказа той
Разкри голямата си болка
Кои са двете бъдещи знакови личности
Дъщеря й я поздрави с прочувствена песен в ефир
Какво се случи с легендарния актьор
Изпитах радост и щастие от това, че стигнах до тези пет, защото имаше моменти, в които изглеждаше невъзможно, каза атлетката ни
Искахме да й покажем, че я обичаме след като се разболя от ковид, казват учениците от класа й
Простих й, тя е добър човек, каза Маркъл
Бившата номер 1 се провали на старта в Мелбърн
Джаред Лето и бандата му гостували неотдавна в "Батаклан" Селин Дион разплака публиката с хита на Eдит Пиаф "Hymne a l'аmour" на връчването на Америк...
Ангела Меркел предизвика критики с неподходящото си поведение към момиче от семейство на бежанци, което избухна в сълзи след нейни коментари. На виде...