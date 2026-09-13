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Накъде отиват цените в близко време
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Накъде отиват цените в близко време
ПП е същата партия, но държавният глава се е променил, каза последният шеф на Народното събрание
Създателят на космическата сага "Междузвездни войни" Джордж Лукас призна в интервю за известния американски телевизионен водещ Чарли Роуз, че е разоча...