Голяма несправедливост с пенсиите. Десетки хиляди са засегнати
Голяма несправедливост се забелязва между старите и новите пенсии Средната пенсия за дългогодишните пенсионери е значително по-ниска от тази на н...
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Голяма несправедливост се забелязва между старите и новите пенсии Средната пенсия за дългогодишните пенсионери е значително по-ниска от тази на н...
За първи път България се разминава с Европа по същество в три неща
За разминавания в учебните програми алармираха издатели, които вече са започнали работа върху новите учебници. Едно от тях е свързано с това, че понят...
Лидерът на прокюрдската Демократична партия на народите в Турция Селахатин Демирташ се размина без наранявания, след като по колата му беше открита ст...