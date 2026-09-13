30% по-скъпо кисело мляко. Ето как цакат потребителите
Цената при млякото, сиренето и яйцата у нас е 26% по-висока от средноевропейската,
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Цената при млякото, сиренето и яйцата у нас е 26% по-висока от средноевропейската,
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