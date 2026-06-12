Откриха труп на жена, стоял в апартамент година и половина
Тялото на възрастна жена, починала преди около година и половина, е открито в апартамент в Пловдив. Останките на 85-годишната Николина Георгиева са на...
Следете всички новини, анализи и коментари за Разлагане. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тялото на възрастна жена, починала преди около година и половина, е открито в апартамент в Пловдив. Останките на 85-годишната Николина Георгиева са на...