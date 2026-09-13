7% ръст на разкриваемостта на престъпленията в Кърджали
За деветте месеца на годината в ОД на МВР Кърджали са регистрирани 757 престъпления, което е с 16 по-малко в сравнение със същия период на миналата го...
Следете всички новини, анализи и коментари за Разкриваемост. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
За деветте месеца на годината в ОД на МВР Кърджали са регистрирани 757 престъпления, което е с 16 по-малко в сравнение със същия период на миналата го...
Бургас. За повече работа срещу корупционните престъпления призова в Бургас главният секретар на МВР Светлозар Лазаров. „Трябва да си сверим часовника...
Плевен. Забележителна разкриваемост на битови престъпления, считани досега за дребни, регистрира плевенската полиция. При специализирана операц...