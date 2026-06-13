Пеят за първи път цензуриран текст на Радой Ралин
Парчето на „Щурците" „Веселина" ще прозвучи в оригинал на сцената в Разград Разградски хор вади от забвение оригиналния текст на популярна българска...
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Парчето на „Щурците" „Веселина" ще прозвучи в оригинал на сцената в Разград Разградски хор вади от забвение оригиналния текст на популярна българска...