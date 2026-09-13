Пишат на Борисов за разбит път
Село Киреево прати петиция до премиера Бойко Борисов, с която иска да бъде ремонтирън пътят към селото, съобщи кметът Маргарита Георгиева. Селото се...
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Село Киреево прати петиция до премиера Бойко Борисов, с която иска да бъде ремонтирън пътят към селото, съобщи кметът Маргарита Георгиева. Селото се...
Жители на разградската община Завет заплашват с гражданско неподчинение, заради разбитото шосе, което свързва общинския център с областния град. 2 00...
Стара Загора. На пореден протест заради разбития до неузнаваемост път между селата Ловец и Михайлово излязоха в неделя михайловци. „Не искаме обещан...