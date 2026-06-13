Безработицата в Старозагорско намалява
В Бюрата по труда на Старозагорска област през миналия месец са регистрирани общо 13 791 безработни или равнището на безработица е 9,3 на сто, което с...
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В Бюрата по труда на Старозагорска област през миналия месец са регистрирани общо 13 791 безработни или равнището на безработица е 9,3 на сто, което с...