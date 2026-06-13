Шеф готвачи показват висш пилотаж
Двама кулинарни шампиони ще влязат в майсторския клас на професионалистите довечера в шоуто MasterСhef България от 21.30 ч по bTV. Преди да се изправя...
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Двама кулинарни шампиони ще влязат в майсторския клас на професионалистите довечера в шоуто MasterСhef България от 21.30 ч по bTV. Преди да се изправя...