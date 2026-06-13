Учени: Ранното ставане причинява болести
Всеобщото разбиране, че ранното ставане е добра идея, която носи производителност, енергия и повече практическо време, се оказва обикновена лъжа, пиша...
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Всеобщото разбиране, че ранното ставане е добра идея, която носи производителност, енергия и повече практическо време, се оказва обикновена лъжа, пиша...