Цакат ли ни търговците с купуван продукт за учениците
С какво да внимаваме
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С какво да внимаваме
Оказа се, че има повишение на цената
Дори за малката черна рокля за нея и стилния костюм за него си има подходящи модели
Телекомът и асоциацията предоставиха специално подготвени раници с тетрадки, образователни пособия и учебни помагала
Децата си прибрат учебниците от шкафчетата по искане на родителите
Тези раници струват около 200 долара
Гръцките власти забраниха внасянето на всякакъв вид големи чанти при посещение на Акропола в Атина, съобщи в. "Български новини". Забраната, която веч...
Бостън. Ужасът от Бостънския маратон от преди една година се повтори. Няколкостотин жители на града бяха евакуирани снощи и изпитаха страха отново, сл...
Хлапета бойкотират училище, ако не пишат върху Спайдърмен