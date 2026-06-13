Кадиров учи "Терек" на дузпи
Президентът на Чечня Рамзан Кедиров отново показа голямата си страст към футбола. Той нахлу на тренировката на "Терек", чийто почетен шеф е и организи...
Следете всички новини, анализи и коментари за Рамзан Кедиров. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Президентът на Чечня Рамзан Кедиров отново показа голямата си страст към футбола. Той нахлу на тренировката на "Терек", чийто почетен шеф е и организи...