Всичко за Рамзан Кедиров

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Кадиров учи "Терек" на дузпи

Кадиров учи "Терек" на дузпи

Президентът на Чечня Рамзан Кедиров отново показа голямата си страст към футбола. Той нахлу на тренировката на "Терек", чийто почетен шеф е и организи...

18 април | 20:50
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