Тежка закана от лекарския съюз към управляващите
Има застрашаващо намаляване на бюджета за здравеопазване
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Има застрашаващо намаляване на бюджета за здравеопазване
Те трябва да доплатят цената на зъботехническия труд, която е 70-80 лв.
5% повече направления за лекар
Лекарските протести обхванаха половината страна. След като в понеделник четири области дадоха старт на протеста, а вчера още 5 големи градове се присъ...
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българският зъболекарски съюз (БЗС) подписаха рамковия договор за 2016 г. Той ще влезе в сила от 1 апр...
Подписването на Рамковия договор е под въпрос. Това съобщиха от Управителния съвет на БЛС пред clinica.bg. "Становището на Управителния съвет на БЛС...
София. Медиците ще получават по-малко пари, ако работят прекалено много. Това предвижда новият рамков договор за 2015 г., който подписаха здравната ка...
София. Националният рамков договор бе подписан от представителите на НЗОК и Български лекарски съюз (БЛС), съобщи "Фокус". Двете страни проведоха извъ...
София. Здравният министър Петър Москов е призовал Български лекарски съюз (БЛС) да подпише рамковия договор за 2015 г. Това съобщиха от пресцентъра на...
Може да лежим 2 пъти в болница за месец с една диагноза