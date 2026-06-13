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ИД превзе град Рамади

ИД превзе град Рамади

Джихадистката групировка "Ислямска държава" пое контрол над правителствените сгради в иракския град Рамади, като така превзе почти цялата столица на п...

15 май | 21:10
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