Иракските сили освободиха изцяло град Рамади от джихадистите
Днес иракските сили са освободили изцяло град Рамади от джихадистката организация „Ислямска държава" и са издигнали знамето на Ирак над комплекса от д...
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Днес иракските сили са освободили изцяло град Рамади от джихадистката организация „Ислямска държава" и са издигнали знамето на Ирак над комплекса от д...
500 загинаха в столицата на най-голямата иракска провинция Групировката "Ислямска държава" установи пълен контрол върху град Рамади, нанасяйки тежко...
Иракското правителство изпрати военни отряди, с подкрепата на Иран, в Рамади. Градът бе превзет в неделя от "Ислямска държава". Близо 500 души загина...
Джихадистката групировка "Ислямска държава" пое контрол над правителствените сгради в иракския град Рамади, като така превзе почти цялата столица на п...