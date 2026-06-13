Неуправляеми ракетни снаряди се взривили в склада
Близо 2000 неуправляеми ракетни снаряда -НУРС, са се взривили в склада за боеприпаси на ВМЗ-Сопот. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарс...
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Близо 2000 неуправляеми ракетни снаряда -НУРС, са се взривили в склада за боеприпаси на ВМЗ-Сопот. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарс...