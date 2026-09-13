Всичко за Райс Мболи

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Последни новини Спорт
Стойчо жертва 7 футболисти

Стойчо жертва 7 футболисти

Мболи пред договор за 3 г. във Филаделфия Резилът на ЦСКА в Европа може да се окаже фатален за 7 футболисти, научи "Стандарт" в часовете преди дербит...

28 юли | 5:40
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Легенда води Мболи в "Порто"

Легенда води Мболи в "Порто"

Легенда на "Порто" е причината португалският гранд да погледне към Райс Мболи. Елтон, който дълги години пази на вратата на "драконите", вече мисли з...

20 юли | 18:35
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Мболи подписва в Америка

Мболи подписва в Америка

Вратарят засечен на мач на "Филаделфия" Райс Мболи е пред трансфер в тима от американската Мейджър Лийг Сокър "Филаделфия Юниън". Новината беше тираж...

15 юли | 17:10
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ЦСКА продава Мболи в Лига 2

ЦСКА продава Мболи в Лига 2

Феновете стягат протести заради базата на клуба Единственият представител на родната "А" група на Мондиала - Райс Мболи, може да не се завърне в ЦСКА...

13 юни | 18:10
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