Край: Филаделфия представи Мболи (ВИДЕО)
Филаделфия. Трансферната сага с Райс М'Бойли официално приключи. Бившият вече страж на ЦСКА беше официално представен от американския Филаделфия Юниън...
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Филаделфия. Трансферната сага с Райс М'Бойли официално приключи. Бившият вече страж на ЦСКА беше официално представен от американския Филаделфия Юниън...
Мболи пред договор за 3 г. във Филаделфия Резилът на ЦСКА в Европа може да се окаже фатален за 7 футболисти, научи "Стандарт" в часовете преди дербит...
Легенда на "Порто" е причината португалският гранд да погледне към Райс Мболи. Елтон, който дълги години пази на вратата на "драконите", вече мисли з...
Вратарят засечен на мач на "Филаделфия" Райс Мболи е пред трансфер в тима от американската Мейджър Лийг Сокър "Филаделфия Юниън". Новината беше тираж...
Вратарят на българския ЦСКА Райс Мболи написа историята на алжирския футбол. Отборът му не издържа на осминафиналите на Мондиала и загуби 1:2 след про...
Немците прибират по 300 000 бона за титла Похвалите към Райс Мболи продължават да валят. В навечерието на осминафинала с Германия вратарят на Алжир б...
Феновете стягат протести заради базата на клуба Единственият представител на родната "А" група на Мондиала - Райс Мболи, може да не се завърне в ЦСКА...