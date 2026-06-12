ГЕРБ обяви новите си районни ръководители в София
Председателят на Парламентарната група на ПП ГЕРБ и заместник-председател на партията Цветан Цветанов, заместник-председателят на ГЕРБ и кмет на София...
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Председателят на Парламентарната група на ПП ГЕРБ и заместник-председател на партията Цветан Цветанов, заместник-председателят на ГЕРБ и кмет на София...