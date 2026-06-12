Бизнесмен от Пловдив поръчал родния си брат
Наел Весо Тъпото за мокри поръчки, килърът в ареста заради Райфъла Пловдивски бизнесмен е поръчал убийството на собствения си брат. Николай Георгиев,...
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Наел Весо Тъпото за мокри поръчки, килърът в ареста заради Райфъла Пловдивски бизнесмен е поръчал убийството на собствения си брат. Николай Георгиев,...
Пловдив. Пловдивският районен съд остави Атанас Червенков-Райфъла в ареста за постоянно. Магистратите прецениха, че обвиненията срещу бизнесмена за тр...
Бивш затворник приемал поръчките от бизнесмена Хванали ги за палежите, а те признали и за опита за убийство Пловдив. Наемниците на Атанас Червенков...
Райфъла поръчал убийството на конкурент в Пловдив Пловдивският бизнесмен Атанас Червенков, по-известен като Наско Райфъла, отново влезе в полезрениет...
Пловдив. Служители на МВР и прокуратурата са разбили пловдивска група, отговорна за опит за убийство, палежи и други криминални деяния. Очаква се от...