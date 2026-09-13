Двойна радост за Нинова. Вдига голям купон
Соцлидерката се похвалила с новина за сина си
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Соцлидерката се похвалила с новина за сина си
Във видеото по-долу можете да видите как наземната пускова установка Iron Beam поразява дрон и бойна глава на ракета
Резултатът от експеримента доказва, че останките, открити в гроба му на Пантеона, наистина принадлежат на ренесансовия майстор
Не мога да играя в много поредни седмици, обяви Рафа
Рафаел с родителите си на летището
И двамата са "десни ръце" в "Под прикритие" - Гущера на Джаро, Рафаел на Иво Андонов. Единият е ретро мутра с визията и поведението си -Герасим Гергов...
София. "Явих се на кастинг малко преди да заминем да снимаме на морето. Там бяха Димитър Митовски и Мариан Вълев, които водеха кастинга. Направихме ед...