Всичко за Рафа Надал

Следете всички новини, анализи и коментари за Рафа Надал. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
Надал на прага на нов рекорд

Надал на прага на нов рекорд

Шанхай. Завърналият се на върха в световния тенис Рафаел Надал има шанс за нов рекорд в тениса. При победа тази седмица в Шанхай Матадорът може да изм...

07 октомври | 18:46
0 коментара
804