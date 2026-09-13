Иван Иванов на родна земя! Признанието за Надал
Той кацна край Черно море с директен полет от Лондон
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Той кацна край Черно море с директен полет от Лондон
След рекорден брой класирания
В зависимост от резултатите в следващите няколко седмици
тенис8 звездата няма точен отговор за момента
Звездите в тениса започват тренировки до дни
Испанецът триумфира на турнира в Монреал
Испанецът победи на старта Юичи Сугита
Рафа на полуфинал в Мелбърн срещу сензацията Циципас
Париж. Номер 1 в световния тенис Рафаел Надал отнесе Ришар Гаске с 6:4, 6:1 и вече е само на две победи от първа титла на Мастърс-а в Париж. Успехът б...
Шанхай. Завърналият се на върха в световния тенис Рафаел Надал има шанс за нов рекорд в тениса. При победа тази седмица в Шанхай Матадорът може да изм...
Пекин. Устременият към световния връх в тениса Рафаел Надал бе на път да допусне първата си загуба на твърди кортове през годината, изоставайки със се...