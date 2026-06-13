Съд реши: Радостин Радев остава кмет на Костенец
Радев заяви, че няма да се кандидатира за следващ кметски мандат
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Радев заяви, че няма да се кандидатира за следващ кметски мандат
Радостин Радев и бизнесмен са в ареста за 24 часа
Разпитват в общината Радостин Радев и авера му предприемач
Поддържаме улици и детски градини с печалбата от общинско предприятие, казва кметът Радостин Радев - Г-н Радев, интересен кмет бяхте през първия си м...
Ще остане в историята този министър, който даде шанс да се възстанови банята, казва кметът на община Костенец Радостин Радев - Г-н Радев, трима от км...