Гурбетът научи Ради на занаят
В Гърция работел по 17 часа във фурна, в Германия трупал опит при най-добритеКамъкът си тежи на мястото, затова се върнах, казва майсторът хлебар От...
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В Гърция работел по 17 часа във фурна, в Германия трупал опит при най-добритеКамъкът си тежи на мястото, затова се върнах, казва майсторът хлебар От...