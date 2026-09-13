Пратиха топ социалисти във Видин да спасяват местната БСП
Вчера деветима членове на БСП обявиха напускането на редовете на партията
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Вчера деветима членове на БСП обявиха напускането на редовете на партията
Демонополизацията на Здравната каса ще ни овласти в здравеопазването
Бившият министър на здравеопазването Радослав Гайдарски заяви в ефира на бТВ, че "цялата Военно медицинска академия знаеше за частната клиника." Споре...
Да се пипа само бюджетът на здравната каса, не и на държавата, смята Радослав Гайдарски Радослав Гайдарски е бивш здравен министър в кабинета "Станиш...
София. Здравеопазването е в погром, алармира преди дни министър д-р Таня Андреева. И се зае, заедно с управителя на НЗОК д-р Румяна Тодорова и шефовет...