Легендарен хит от 1976 г. още се върти по радиата и днес
„Crazy on You“ не стига до върха на Billboard Hot 100, но се превръща в радио химн
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„Crazy on You“ не стига до върха на Billboard Hot 100, но се превръща в радио химн
Радиостанциите са "Веселина", "Витоша" и "Експрес"
160 радиостанции в 24 държави пускат едновременно песента в 9,45 ч (б.в.)
Линейките в Перник отново ще бъдат оборудвани с радиостанции. Така медиците ще могат да осъществяват бърза директна връзка с МВР. Това е една от предп...