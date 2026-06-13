Арда привлече национал
Ради Василев ще играе за новака от Кърджали
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Ради Василев ще играе за новака от Кърджали
Заем от 20 000 лв. е било принудено да изтегли семейството на Ради Василев. Нападателят на "Славия" бе опериран през септември в Италия. "Белите" са п...
Играчите са с криви характери, радва се Петев Ради Василев май само ще тича за здраве в националния отбор, стана ясно вчера. Нападателят на "Славия"...