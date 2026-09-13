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Търсят 8 300 лева за „Радецки“

Търсят 8 300 лева за „Радецки“

Стартира инициатива за събиране на средства за закупуване на дървен чамов импрегниран материал, с който ще бъдат подменени пейките и парапетите на две...

18 ноември | 16:04
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