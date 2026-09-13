Пускат ремонтирания параход "Радецки"
Ремонтът на парахода е направен в продължение на три месеца в румънския град Браила
Следете всички новини, анализи и коментари за Радецки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ремонтът на парахода е направен в продължение на три месеца в румънския град Браила
Деца събирали пари, за да се възстанови легендарния кораб, който пази спомена за Ботев и неговата чета
Парите ще дойдат през бюджета на Министерството на културата
От борда на „Радецки” изпратил телеграми до вестници в Женева и Париж, че „200 български юнаци” са тръгнали на помощ на въстаналите
Групата, която взе участие в 70-ия Национален туристически поход "По стъпките на Ботевата чета" от Козлодуй до Околчица, се завърна в Русе. Освен пред...
Младият Христо загърбва школото заради свободата на България В Карлово или село Осен започва житейският път на революционера Да се пише за Ботев е и...
Стартира инициатива за събиране на средства за закупуване на дървен чамов импрегниран материал, с който ще бъдат подменени пейките и парапетите на две...
Музеят „Параход Радецки" е единственият плаващ музей не само у нас, но и на целия Балкански полуостров, по статут той е филиал на Националния историче...
Единственият музей по вода на Балканите пази най-старото копие на Ботевото знаме За ученици и пенсионери екскурзията излиза по 4 лева "Ако умра, то...
Русе. Корабът-музей "Радецки" акостира на русенския бряг. Той бе с повреда в двигателната система, заради която се наложи да доплава от Козлодуй в рус...
Видин. Параход "Радецки" откри плавателния си сезон. Първите круизи на светинята съвпадат с Великденските празници. Цените за разходките по река Дунав...