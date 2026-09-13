Всичко за Радамел Фалкао

Следете всички новини, анализи и коментари за Радамел Фалкао. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
Фалкао пропуска Мондиала

Фалкао пропуска Мондиала

Монако. Нападателят на националния отбор на Колумбия и Монако Радамел Фалкао няма да вземе участие на Световното първенство в Бразилия това лято. Звез...

23 януари | 18:11
0 коментара
4733
"Юнайтед" капарира Фалкао

"Юнайтед" капарира Фалкао

Звездата на "Атлетико" Мадрид Радамел Фалкао е на крачка от трансфер в "Манчестър Юнайтед", информира Marca. Според испанското издание англичаните веч...

10 април | 15:07
0 коментара
5479