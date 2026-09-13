Фалкао взима със 140 хил. по-малко в "Челси"
Радамел Фалкао се е съгласил на 50 процента намаление на заплатата, за да докаже, че не е издънка във Висшата лига. Колумбийският нападател финализир...
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Радамел Фалкао се е съгласил на 50 процента намаление на заплатата, за да докаже, че не е издънка във Висшата лига. Колумбийският нападател финализир...
Мениджърът на "Челси" Жозе Моуриньо пусна силен намек за бъдещето на Радамел Фалкао. Нападателят трябва да се завърне в "Монако", след като периодът м...
Давид де Хеа и Радамел Фалкао по всяка вероятност изиграха последния мач с екипа на "Манчестър Юнайтед" пред публиката на "Олд Трафорд", информира Dai...
Манчестър. Манчестър Юнайтед официално привлече Радамел Фалкао от Монако. Нападателят ще играе под наем на "Олд Трафорд" през следващия сезон, а "черв...
Манчестър. Манчестър Юнайтед се разбра с Монако за привличането на Радамел Фалкао. Нападателят ще акостира за една година под наем на „Олд Трафорд", к...
Монако. Българският нападател на Монако Димитър Бербатов поднови тренировки след лятната почивка. Бербо тренира в компанията на колумбийската звезда н...
Колумбийският нападател Радамел Фалкао ще пропусне предстоящото Световно първенство в Бразилия. Той остана извън групата от 23-а души, след като не ус...
Монако. Нападателят на националния отбор на Колумбия и Монако Радамел Фалкао няма да вземе участие на Световното първенство в Бразилия това лято. Звез...
Монако. "Монако" привлече нападателя на "Атлетико" Мадрид Радамел Фалкао. Сделката е на стойност 50 милиона лири, информира BBC. 27-годишният колумби...
Героят на "Челси" Иванович също в списъка на французите
Манчестър. Роберто Манчини ще стане треньор на завърналия се във френската Лига 1 "Монако". Новината упорито продължава да се върти в английската прес...
Звездата на "Атлетико" Мадрид Радамел Фалкао е на крачка от трансфер в "Манчестър Юнайтед", информира Marca. Според испанското издание англичаните веч...