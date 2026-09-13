Всичко за Работна Група

Следете всички новини, анализи и коментари за Работна Група. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Регионални Спорт Бизнес
Турция подава ръка на Русия

Турция подава ръка на Русия

Турският външен министър Мевлют Чавушоглу е предложил създаването на съвместна работна група с Русия, за да се търсят начини за нормализация на отноше...

30 май | 18:45
0 коментара
10446