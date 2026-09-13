Проблемът в София се задълбочава. Кой ще обслужва плащанията?
На 1 август 2025 г. със заповед на кмета Васил Терзиев беше създадена работна група в Столичната община
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На 1 август 2025 г. със заповед на кмета Васил Терзиев беше създадена работна група в Столичната община
Три седмици след края на извънредното положение трябва да се играе футбол, всички отбори с PСR тестове
Българската и руската страна създават съвместна работна група, която да разгледа възможните варианти по проекта "Белене" след решението на международн...
Турският външен министър Мевлют Чавушоглу е предложил създаването на съвместна работна група с Русия, за да се търсят начини за нормализация на отноше...
Настоящият ръководител на посолството на САЩ в България - Родерик Мур заяви, че се създава работна група за борба с тероризма. Ето какво още каза Мур...
Брюксел. Българският евродепутат Мария Габриел ще бъде председател на Работната група „Пчеларство и здраве на пчелите", както и зам.-председател на ця...
София. Междуведомствена работна група за координиране на антитерористични мерки ще бъде създадена към министъра на външните работи. Правителството при...
Боровец. „Има нужда и тази седмица ще създам работна група от трите ведомства, която да погледне на целия проблем като системен, за да може да се взем...
София. Създава се съвместна работна група за българо-китайско сътрудничество в областта на железопътния транспорт, която ще бъде под ръководството на...