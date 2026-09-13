"Бедността в България има детско лице"
22.1% от децата не могат да си позволят дори една седмица почивка
Следете всички новини, анализи и коментари за Работещи Бедни. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
22.1% от децата не могат да си позволят дори една седмица почивка
Всеки четвърти работещ е застрашен от бедност въпреки рекордния ръст на заплатите
Президентът на КНСБ каза, че очаква протести от всички отрасли
Друг проблем е, че България е на последно място на обучения за възрастните, както и по дигитални умения
Според КНСБ огромна част от работещите българи не успяват да получат необходимия доход
Вина носят политиците и свързаните с тях структури, които станаха много богати през изминалите години, каза икономистът
София. Милион и седемстотин хиляди са под прага на бедността. Броят на "работещите бедни" с месечен доход под 400 лева се е увеличил през последното т...