Разрешават на шефовете да уволняват пенсионери
Работодателите ще може едностранно да прекратяват трудовите договори на служителите си, които са навършили стаж и възраст за пенсия. Това гласуваха де...
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Работодателите ще може едностранно да прекратяват трудовите договори на служителите си, които са навършили стаж и възраст за пенсия. Това гласуваха де...