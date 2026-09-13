Три месеца без помощи на Острова
Лондон. Лондон спира кранчето за безработни имигранти от ЕС. Пристигащите във Великобритания няма да имат право на социални помощи първите три месеца....
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Лондон. Лондон спира кранчето за безработни имигранти от ЕС. Пристигащите във Великобритания няма да имат право на социални помощи първите три месеца....
Лондон. Имигрантите във Великобритания, дошли след 2000 г., имат "съществен принос" към обществените финанси, сочи проучване на Юнивърсити Колидж Лонд...
Лондон. Миналата седмица британският вестник "Дейли експрес" започна кампания под наслов "Не отваряйте границите за българи и румънци". Под заглавие "...