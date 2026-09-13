Путин и Ердоган се засипват с комплименти
В ласкавите изказвания се включи и говорителят на Кремъл
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В ласкавите изказвания се включи и говорителят на Кремъл
В началото на първата си за тази година среща с Ердоган, която се провежда в Москва, Путин отбеляза, че практиката на редовни срещи, установена от два...
Истанбул. Русия и Турция са на идентична позиция относно ситуацията в Сирия, но се разминават по въпроса за методите за решение на сирийския конфликт,...