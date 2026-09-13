Високите температури спряха камионите за Гърция
Поради високите температури се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 20 тона по път I-1 Благоевград-Кулата, в района на град Сандански....
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Поради високите температури се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 20 тона по път I-1 Благоевград-Кулата, в района на град Сандански....
Общо 13 пътни отсечки предстои да бъдат рехабилитирани през летните месеци в община Кърджали. Ще бъдат ремонтирани улици в селата Бойно, Стремци, Глух...
Кърджали. Стартира рехабилитацията на пътни отсечки в Кирковско. Първата е от разклон Кирково – Завоя – Дружинци – разклон Чакаларово, а останалите д...