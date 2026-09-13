Ердоган показа кои ще са първите турци в космоса (СНИМКА)
Алпер Гезеравджъ и Тува Джихангир Атасевер ще са първите космически пътешественици
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Алпер Гезеравджъ и Тува Джихангир Атасевер ще са първите космически пътешественици
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Настояват за аквариум с акула в хотелската стая, спират самолета, за да се изпишка кучето им
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