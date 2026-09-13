Страстна пътешественичка разказва за Русия и Ушуая
„Приказки от Горната и Долната земя“ е новата книга на Изабела Шопова
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„Приказки от Горната и Долната земя“ е новата книга на Изабела Шопова
Забрави за съня, през тънките стени научаваш всички тайни навици на съседите Наско Марков Пристигнахме по обед, настанихме се бързо, пътят дълъг, же...
Журналистът и писател Николай Нинов представи в Кърджали новата си книга "Повторени сънища. Фотописи от мистична България". Авторът сподели, че именно...
Рибари молят бога със слонска глава Ганеша за богат улов Хотелите на юг се множат заради наплива от туристи, на изток все още е райски кът Няма нищо...
Риадите са прохладни оазиси в лабиринтите на медината Пристигам в Мароко броени дни след сватбата на годината между Джордж Клуни и красивата адвокатк...
Огромни палми растат в сърцето на тайгата
Банско. Започна изграждането на нова подпорна стена на свлачището на пътя за Банско и Разлог. Специална машина за правенето на така наречените пилоти...
Смолян. Част от пътя Смолян - Асеновград пропадна. Снощи близо 20 м. от асфалтовата настилка на пътя при ресторант "Луковица" се е свлякла. Наложило с...
Кралството носи чара на Ориента и е дружелюбен оазис за чужденците
За любителите на историята и археологията отдавна не е тайна, че българският Индиана Джоунс, както е популярен професор Николай Овчаров, е страстен пъ...
Танзания е мечта за археолози и любители на животните Проф. дин Николай Овчаров Аз съм археолог, но пътешествието е моя втора природа. Когато не съм...
Гидове показват лобното място на комунистическия лидер и съпругата му
София-Дурас-Берат-Круя-Тирана-София
В Индонезия е забранено да се изнасят капитали
Туризмът и мините движат икономиката в държавата на контрастите
Ябланица. 1 млн. лв. ще струва проектирането на 60-километровото трасе между Ябланица и Плевен, като строителството на пътя е предвидено да започне пр...
С Монтана влизат в общ туристически маршрут, Европа плаща
Пътешественикът Валентин Дрехарски пред крепостта на Карим хан в Шираз - града на поетите и виното