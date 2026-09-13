Всичко за Пътепис

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Четиризвездно Черноморие

Четиризвездно Черноморие

Забрави за съня, през тънките стени научаваш всички тайни навици на съседите Наско Марков Пристигнахме по обед, настанихме се бързо, пътят дълъг, же...

30 август | 5:00
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Овчаров разказва за Африка

Овчаров разказва за Африка

За любителите на историята и археологията отдавна не е тайна, че българският Индиана Джоунс, както е популярен професор Николай Овчаров, е страстен пъ...

18 октомври | 21:30
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