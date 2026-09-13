Реновират пътеки и чистят езера на Витоша
Туристите вече ще стигат по-лесно до желаната цел в планината
Следете всички новини, анализи и коментари за Пътеки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Туристите вече ще стигат по-лесно до желаната цел в планината
Това алармират жители в социалните мрежи
Това смята журналистът Калина Влайкова
Болниците се оплакват, че нямат достатъчно средства за болните по време на пандемията
По клинични пътеки са минали 4800 пациенти, а по клинични процедури - 414 пациенти
Лекарският съюз ще настоява да се увеличат цените на близо 220 клинични пътеки
130 млн. лв. ще гарантират 950 лв. за стартова заплата на медицински специалисти
Става въпрос за няколко горски пътища на територията на националния парк, попадащи в землищата на различни селища...
Кристо поведе стотици по вода. Малко преди 9 часа в събота сутринта българският художник тръгна по най-новия му и авангарден проект: златистите пътеки...
Никога не е късно да станеш...автор на книга. „Пътеки" е стихосбирка, издадена след години писане на стихотворения, които са над 80. В поетичната кни...
Разделянето на пакета на две е крачка към доплащането, казва д-р Венцислав Грозев Идва средата на годината и традиционно проблемите с финансирането н...
Маркировката върху пешеходните пътеки ще бъде подновена в цялата страна. Много от тях са избледнели. Проблемът е особено сериозен в София, където пеше...
В Балкана съчетават походи по екопътеки с релакс в басейна Красива българка отказала да стане наложница на турския бей в Хисаря. За наказание той я н...